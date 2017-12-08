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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50196

В Сумах планируют создать инклюзивный ресурсный центр

Вопрос обсуждался во время коллегии Сумской облгосадминистрации.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, помещение для этого центра уже определено, с ремонтом помогут благотворители.

«Вчера жена Президента Украины Марина Порошенко открыла ресурсный центр в Днепропетровске. Мы тоже договаривались с городской властью Сум о предоставлении помещения на улице Труда для этого центра, - отметил Николай Клочко. - Также есть спонсоры, которые готовы за свой счет его отремонтировать. Давайте активно над этим вопросом поработаем».

Директор Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что в 2017 году для 127 детей с особыми образовательными потребностями организовано инклюзивное форму обучения в 86 классах 54 заведений общего среднего образования.

«Для организации безбарьерного доступа к зданиям и помещениям учебных заведений необходимо обустроить прилегающую территорию для нужд маломобильных групп населения, в том числе лиц с инвалидностью с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата тактильными табличками со шрифтом Брайля, пандусами на входе в здание, на лестнице на входе и внутри здания, дверными проемами, лифтами и санузлами, - говорила она. - В области пандусами обустроены 235 зданий учреждений общего среднего образования (49,3% от их общего количества). Поэтому есть еще над чем работать», - рассказала чиновник.

Николай Клочко сообщил участникам коллегии, что на совещании, которое проводили в Минрегионстрое при участии уполномоченного Президента по вопросам помощи людям с инвалидностью, Сумскую область отметили как одну из немногих областей, где облгосадминистрация обращает большое внимание лиц с инвалидностью и работает в этом направлении.

«Я обращаюсь к местной власти, чтобы в районах и городах также в первую очередь занимались вопросами доступности этих людей к объектам. Мы должны беспокоиться об их проблемах, ведь они живут рядом с нами и нуждаются в поддержке и помощи», - подчеркнул он.

Общество Инклюзивный ресурсный центр
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