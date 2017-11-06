На Сумщине прокуратура вернула 51 га земель из незаконного пользования Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры является защита интересов государства в сфере земельных отношений.

Так, прокуратурой области установлено, что Главным управлением Госземагентства в Сумской области на льготных условиях предоставлено в аренду землю на территории Терновского поселкового совета Недригайловского района для ведения фермерского хозяйства физическому лицу, которое намерений на осуществление такой деятельности не имело, а также не обосновало перспективы деятельности фермерского хозяйства.

Поэтому прокуратурой в судебном порядке обжаловано соответствующие договоры аренды и приказы Госземагентства. Недригайловский районный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Как отметил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, таким образом, при вмешательстве прокуратуры 51 га земель сельскохозяйственного назначения стоимостью 1,5 млн грн подлежат возврату в земли запаса государственной собственности из незаконного пользования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.