В Сумах задержали ночного грабителя

В Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратились родители семнадцатилетнего жителя областного центра. Как выяснилось, их сын, возвращаясь около полуночи с прогулки домой, стал жертвой грабежа.
По проспекту Михаила Лушпы, ему встретились двое мужчин, один из которых при встрече сказал «Привет», а другой в это же мгновение ударил несовершеннолетнего рукой в лицо. Нанеся потерпевшему несколько ударов, злоумышленники подняли с земли его дорогой мобильный телефон, который тот от неожиданности выронил, и, забрав его себе, пошли дальше.
В ходе проведения необходимых розыскных мероприятий работники сектора ювенальной превенции Сумского отдела полиции установили личность одного из причастных к ограблению мужчин. Им оказался 24-летний сумчанин. Личность его сообщника правоохранители выясняют.
В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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