В Шостке автомобиль пришлось освобождать из-под сбитого им столба

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, ЗАЗ Vida под управлением гражданина России двигался в сторону центра Шостки. Водитель не учел дорожную обстановку, погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в районе ВПУ №19 из поворота вылетел на обочину и ударился в электроопору.
Столб фактически повис на автомобиле, удерживаясь на проводах… Полицейским пришлось полдня обеспечивать безопасность на проезжей части, пока электрики обесточили и убрали электроопору, чтобы она не мешала дорожному движению.
Водитель ЗАЗ Vida не пострадал. Но в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КоАП. Кроме административной ответственности, мужчине придется также оплачивать восстановление столба и ремонт своего автомобиля, пишет Шостка.info.
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