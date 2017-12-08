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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10234

В Шостке автомобиль пришлось освобождать из-под сбитого им столба

Дорожно-транспортная авария произошла 25 декабря, около 7 часов утра, по улице Воронежской в Шостке.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, ЗАЗ Vida под управлением гражданина России двигался в сторону центра Шостки. Водитель не учел дорожную обстановку, погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в районе ВПУ №19 из поворота вылетел на обочину и ударился в электроопору.

Столб фактически повис на автомобиле, удерживаясь на проводах… Полицейским пришлось полдня обеспечивать безопасность на проезжей части, пока электрики обесточили и убрали электроопору, чтобы она не мешала дорожному движению.

Водитель ЗАЗ Vida не пострадал. Но в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КоАП. Кроме административной ответственности, мужчине придется также оплачивать восстановление столба и ремонт своего автомобиля, пишет Шостка.info.

Право Дтп Шостка
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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