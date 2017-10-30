Более 10 тысяч детей Сумщины с 1 сентября будут учиться по-новому

Во время коллегии Сумской облгосадминистрации директор Департамента образования и науки Виктория Гробова отметила, что создать эти условия в школах должна местная власть.
«По новому государственному стандарту начального общего образования с 1 сентября 2018 года начнут обучение 539 классов, где будет учиться 10 258 детей, - сообщила она. - Во исполнение законов об образовании и распоряжений Кабмина необходимо до 1 сентября обеспечить каждое заведение новейшими средствами обучения в начальной школе и создать новую образовательную среду, что предполагает мобильную мебель для учеников, интерактивное оборудование с доступом к сети Интернет, оснащенные ячейки для чтения, письма, естествознания, математики, искусства, игровую зону с художественным центром, спортивный зал и площадку».
По ее словам, финансирование начальной школы предполагается за счет местных бюджетов. Кроме того, государственным бюджетом запланировано целевую субвенцию в сумме почти 100 млн гривен на все классы в Украине. Также в области есть остаток субвенции 2017 года в сумме 60 млн гривен, которую планируют распределять на начальную школу. Для обучения в новых условиях уже подготовлено 172 педагога, еще необходимо подготовить 609 учителей, которые будут обучать первоклассников.
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