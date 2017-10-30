На Сумщине действуют 20 опорных школ, 4 – на подходе Во время коллегии Сумской облгосадминистрации говорили о развитии опорных школ.

Сейчас на Сумщине создано 20 опорных учебных заведений, 9 из которых - в объединенных территориальных громадах. Кроме того, в области принято решение о создании еще четырех опорных учебных заведений - это Дубовязовский УПК, Казацкий УПК, Коровинская ООШ и Терновская СОШ.