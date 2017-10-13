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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56328

Патрульные по горячим следам задержали двух грабителей

В Сумах патрульные задержали граждан по подозрению в нанесении телесных повреждений и краже.

Совместное употребление спиртного закончилось дракой и воровством - происшествие случилось ночью на проспекте Михаила Лушпы. 37-летний сумчанин познакомился с двумя ранее неизвестными гражданами, с которыми в дальнейшем начал распивать спиртные напитки.

Через некоторое время, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, между тремя мужчинами возник спор, в ходе которого двое приятелей избили и похитили у мужчины планшет ASUS, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший гражданин вызвал полицейских. Стражи порядка, которые оперативно прибыли на место происшествия, опросили заявителя, установили приметы беглецов и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Служебная собака взяла след незнакомцев, который привел в ночное заведение на улице Интернационалистов. Зайдя туда, патрульные увидели двух граждан, которые отвечали ориентированию. Во время поверхностной проверки у одного из них и был обнаружен похищенный планшет.

Инспекторы задержали 20- и 30-летних граждан, которые в дальнейшем узнал заявитель. Граждан доставили в Сумской отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Право Ограбление
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