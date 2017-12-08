Конотопские борцы получили новогодний подарок из Германии Немецкий бизнесмен Валентин Гилберт подарил воспитанникам Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили спортивных костюмов.

Об этом сообщается на странице Федерации греко-римской борьбы Украины в Фейсбуке.

«Подарок из Гиссен-Висека!

Приятный новогодний сюрприз для юных воспитанников ДЮСШ им. Михаила Мамиашвили (Конотоп) сделал гражданин Германии, владелец строительной фирмы Валентин Гилберт. Дело в том, что сын господина Гилберта занимается греко-римской борьбой у бывшего ученика Конотопской школы - Павла Горбаченко. ЗТУ Виктор Викторович Гайдук в свое время тренировался с Горбаченко.

Во время общих сборов в Конотопе немецкому бизнесмену так понравилось на Сумщине, его настолько покорили трудолюбивые ребята, что ему искренне захотелось отблагодарить и поддержать украинских борцов. На деньги, которые передал Валентин Гилберт, было приобретено около 40 костюмов фирмы "Аrena". Сразу хотелось бы поблагодарить президента ФГРБУ Олегу Николаевичу Кравченко, который максимально помог реализовать замысел. А также, выразить слова благодарности дизайнеру Антону Гаврышу, который профессионально постарался, чтобы на спине появился эксклюзивный логотип с названием школы.

Директору ДЮСШ имени прославленного борца - Тамаре Михайловне Паламарчук и президенту ФГРБ Конотопа Александру Викторовичу Кирю было приятно вручать такие красивые подарки юным борцам. А эмоции детей трудно передать!

От имени ФГРБУ хотелось бы поздравить борцов Конотопа и их наставника В.В.Гайдука с грядущими праздниками и пожелать им новых побед в 2018 году!» - говорится в сообщении.