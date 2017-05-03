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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24244

Депутата оштрафовали за несвоевременную подачу е-декларации

Суд привлек к ответственности депутата Лебединского городского совета за несвоевременную подачу декларации.

Лебединский районный суд Сумской области рассмотрел дело об административном правонарушении о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 172-6 КоАП Украины депутата Лебединского городского совета Сумской области, сообщает Суденбно-юридическая газета со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что депутат городского совета своевременно, без уважительных причин не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

Данными действиями чиновник нарушил требования финансового контроля.

Исследовав материалы дела, обстоятельства совершенного правонарушения и его последствия, суд признал виновной гражданку П. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

Суд наложил взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

 
Право Дебедин Декларации Штраф
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