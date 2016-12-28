В Сумах устроили застолье для ветеранов местного самоуправления

Более 30 ветеранов местного самоуправления посетили городского совета 28 декабря.
К собравшимся обратился городской голова Александр Лысенко: «Спасибо, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Знаю, что каждый из вас отдал более 15 лет своей жизни работе в городском совете и его исполнительных органах. И я сегодня благодарю вас за это. Ведь вы приложили максимум усилий для того, чтобы Сумы развивались, перестраивались и выходили на качественно новый уровень жизни. Это самое делаем и мы. А ваш пример нас вдохновляет и побуждает к новым свершениям».
К поздравлениям присоединился и его первый зам Владимир Войтенко. Он пожелал гостям крепкого здоровья и еще многих лет жизни.
Праздничной атмосферы добавил выступление вокального коллектива «Гармония».
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