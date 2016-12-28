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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27255

В Сумах устроили застолье для ветеранов местного самоуправления

Профсоюзный комитет исполнительного комитета Сумского городского совета поздравил бывших работников городского совета, которые сейчас на заслуженном отдыхе.

Более 30 ветеранов местного самоуправления посетили городского совета 28 декабря.

К собравшимся обратился городской голова Александр Лысенко: «Спасибо, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Знаю, что каждый из вас отдал более 15 лет своей жизни работе в городском совете и его исполнительных органах. И я сегодня благодарю вас за это. Ведь вы приложили максимум усилий для того, чтобы Сумы развивались, перестраивались и выходили на качественно новый уровень жизни. Это самое делаем и мы. А ваш пример нас вдохновляет и побуждает к новым свершениям».

К поздравлениям присоединился и его первый зам Владимир Войтенко. Он пожелал гостям крепкого здоровья и еще многих лет жизни.

Праздничной атмосферы добавил выступление вокального коллектива «Гармония».

Политика Местное самоуправление Новый год
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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