В Сумах ищут директора музею Чехова Управление имуществом Сумского облсовета объявило конкурс на должность директора Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств и директора КУ «Мемориальный Дом-музей А.П.Чехова в г.Сумы».

Срок подачи заявок - до 26 января 2018 года включительно. Документы принимаются по адресу: 40030, г. Сумы, пл. Независимости, 2, управление имуществом Сумского облсовета (каб. № 21). Тел. для справок: (0542) 700-068, 700-695.