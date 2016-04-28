В Сумах ищут директора музею Чехова

Срок подачи заявок - до 26 января 2018 года включительно. Документы принимаются по адресу: 40030, г. Сумы, пл. Независимости, 2, управление имуществом Сумского облсовета (каб. № 21). Тел. для справок: (0542) 700-068, 700-695.
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