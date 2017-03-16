Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00191

У сумських бібліотеках згадали про В’ячеслава Чорновола

З метою формування свідомої, активної особистості в бібліотеках сумських шкіл міста були організовані тематичні виставки наукової, художньої літератури «Забуттю не підлягає».

Присвячені вони В’ячеславу Чорноволу.

Для учнів старших класів проведені засідання «круглих столів»: «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», «Україна в боротьбі за незалежність», «Сильні духом», «Трагічні сторінки історії».

З життєвим шляхом В’ячеслава Чорновола учні 11-х класів знайомились під час вивчення історії України, опрацьовуючи теми: «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства» та «Україна в період загострення кризи радянської системи 60 – 80 років».

Общество Библиотеки Чорновол
view counter

По тематике

Мэр Сум записался в библиотеку
09.11.2017 12:34

Мэр Сум записался в библиотеку

Городской голова Сум Александр Лысенко накануне Дня работников культуры посетил библиотеку им. Т. Шевченко, где собственным примером призвал сумчан записываться...

В Сумах отремонтировали библиотеку на Луке
09.11.2017 10:14

В Сумах отремонтировали библиотеку на Луке

В среду, 8 ноября, состоялось открытие отремонтированного помещения библиотеки-филиала № 5 им. А. П. Чехова....

04.07.2017 10:18

В Сумах ремонтируют библиотеки и музыкальные школы

В заведениях, подчиненных горотделу культуры, ведутся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов....

В Сумах стартовала Всеукраинская неделя детского чтения
23.03.2017 15:00

В Сумах стартовала Всеукраинская неделя детского чтения

По случаю открытия Всеукраинской недели детского чтения в библиотеке-филиале им. А.П. Столбина состоялась встреча книжных фанов....

16.03.2017 10:00

В Сумах пройдет уличная акция «Библиотека - Дом, где живет счастье!»

20 марта молодые библиотекари городской централизованной библиотечной системы проведут уличную акцию «Библиотека - Дом, где живет счастье!», посвященную Международному дню...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.