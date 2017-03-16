У сумських бібліотеках згадали про В’ячеслава Чорновола

Присвячені вони В’ячеславу Чорноволу.
Для учнів старших класів проведені засідання «круглих столів»: «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», «Україна в боротьбі за незалежність», «Сильні духом», «Трагічні сторінки історії».
З життєвим шляхом В’ячеслава Чорновола учні 11-х класів знайомились під час вивчення історії України, опрацьовуючи теми: «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства» та «Україна в період загострення кризи радянської системи 60 – 80 років».
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