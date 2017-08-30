В Сумах парень попал под горячую руку охранникам ночного клуба «Luna» В Сумах охранники ночного клуба «Luna» жестоко избили двух посетителей.

Сестра одного из пострадавших Анастасия рассказала, что инцидент произошел около 4-х утра в ночь на субботу, 23 декабря. Ее брат, 22-летний Павел, вместе с компанией друзей зашел в ночной клуб около часа ночи. Через несколько часов они собрались уходить, но на выходе, у гардероба, увидели, как охранники колотят мужчину, пишет ТСН.ua.

«Когда брат доставал номерок (в гардероб, чтоб забрать куртку, - ред.), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал, и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию», - рассказала Анастасия.

После нападения Павел, не дожидаясь правоохранителей, обратился в больницу, где его обследовали, в частности сделали компьютерную томографию и МРТ. Выяснилось, что парень получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов. Сейчас он находится на стационаре в больнице, позже его должны перевести в неврологическое отделение.

По словам Анастасии, они сразу обратились в полицию. Полицейский, который приехал к Павлу в больницу, принял у них заявление. Однако молодые сумчане не слишком рассчитывают на справедливость.

Как говорят местные жители, ночное заведение «Luna» давно известно в Сумах именно тем, что тамошние охранники постоянно избивают посетителей. Каждые выходные в отделение нейрохирургии областной больницы попадают один или несколько пострадавших.

«Я не знаю, зачем моего брата туда потянуло. Там охранники сами часто провоцируют людей, так будто натравливают друг на друга. Им какой-то причины для избиения и не надо», - говорит Анастасия.

Кроме того, местные поговаривают, что у владельца заведения Олега Уруна есть связи, в частности в руководстве местной прокуратуры, благодаря чему еще ни разу его работники не понесли наказания.

Примечательно, что о славе этого заведения давно известно и городским властям. Так, еще в 2011 году тогдашний городской голова Геннадий Минаев, отвечая на вопросы горожан на своем сайте, дал неутешительную характеристику ночному клубу.

«Ночной клуб «Луна» [...] всегда был и есть центром правонарушений. Мы (горисполком) неоднократно доводили это до сведения милиции. На некоторое время все затихает, а потом весь этот бедлам, извините, возобновляется», - так Минаев ответил журналистке, которая пожаловалась на избиение ее самым Уруном.

Минаев пообещал принять меры в отношении клуба, в частности, ограничить его режим работы. Однако с того времени, как свидетельствуют недавние события, мало что изменилось.

Журналисты обратилтсь с запросом к городским властям и областному управлению Нацполиции, однако ответа пока нет. Получить комментарий владельца заведения Уруна также пока не удалось.