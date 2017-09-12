Подросток, ушедший из шосткинского санатория, нашелся на автовокзале Глухова 26 декабря мальчик, 2002 года рождения, покинул территорию Шосткинского областного детского противотуберкулезного санатория.

Как проинформировали в администрации санатория, силами Шосткинского отделения полиции на следующий день, 27 декабря, подросток был найден на автовокзале Глухова. Оказалось, что мальчик соскучился по друзьям и потому самостоятельно отправился в Шалыгинскую школу-интернат в вечернее время, не имея денег на проезд и не зная, каким транспортом туда добраться, пишет Шостка.info.

На вопросы правоохранителей, мальчик дает очень путаные объяснения, в которых он с благодарностью вспоминает о «доброй тете» и «добром дяде», которые бесплатно довезли его до Глухова. Внимательное и доброе отношение к детям всегда приемлемо, но не в таких случаях. Очень хочется, чтобы кроме доброты, люди проявляли еще и бдительность.

«Зачастую секундный импульс подталкивает ребенка на необдуманные поступки и обрекает на блуждание по ночным дорогам, ночевку в подъездах, подвалах, чердаках. А в это время родители, сотрудники учреждений, где они пребывают, разыскивают и тревожатся не только за их здоровье, но и за жизнь», — отметили в администрации санатория.

Если вы случайно сталкиваетесь с одиноким ребенком на улице – поздним вечером, ночью или ранним утром, в необычном месте, при странных обстоятельствах – не спешите выполнять его просьбы. Выясните сначала, как он здесь оказался, откуда и куда идет, где его родители. Если ответы нечеткие и вызывают подозрения, перезвоните в полицию. Может быть, этого ребенка, уже ищут, и вы можете посодействовать скорейшему его возвращению.