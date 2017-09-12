Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42174

Подросток, ушедший из шосткинского санатория, нашелся на автовокзале Глухова

26 декабря мальчик, 2002 года рождения, покинул территорию Шосткинского областного детского противотуберкулезного санатория.

Как проинформировали в администрации санатория, силами Шосткинского отделения полиции на следующий день, 27 декабря,  подросток был найден на автовокзале  Глухова. Оказалось, что мальчик соскучился по друзьям и потому самостоятельно отправился в Шалыгинскую школу-интернат в вечернее время, не имея денег на проезд и не зная, каким транспортом туда добраться, пишет Шостка.info.

На вопросы правоохранителей, мальчик дает очень путаные объяснения, в которых он  с благодарностью вспоминает о «доброй тете» и «добром дяде», которые бесплатно довезли его до Глухова. Внимательное и доброе отношение к детям всегда приемлемо, но не в таких случаях. Очень хочется, чтобы кроме доброты, люди проявляли еще и бдительность.

«Зачастую  секундный импульс подталкивает ребенка на необдуманные поступки  и обрекает на блуждание по ночным дорогам, ночевку в подъездах, подвалах, чердаках. А в это время родители, сотрудники учреждений, где они пребывают, разыскивают и тревожатся не только за их здоровье, но и за жизнь», — отметили в администрации санатория.

Если вы случайно сталкиваетесь с одиноким  ребенком на улице – поздним вечером, ночью или ранним утром, в необычном месте,  при странных обстоятельствах  – не спешите выполнять его просьбы. Выясните сначала,  как он здесь оказался, откуда и куда идет, где его родители. Если ответы нечеткие и вызывают подозрения, перезвоните в полицию. Может быть, этого ребенка, уже ищут, и вы можете посодействовать скорейшему его возвращению.

 
 
Право Сбежавший ребенок
view counter

По тематике

21.12.2017 15:15

Сумская десятиклассница пыталась уехать в Киев, чтобы начать новую жизнь

За минувшие сутки полиция Сум разыскала и вернула домой двух несовершеннолетних. С заявлениями об исчезновении детей в полицию 20 декабря...

22.11.2017 13:50

Полицейские Шостки нашли и вернули в семью 14-летнюю беглянку

Из-за разногласий с членами семьи 14-летняя жительница Шостки на три дня сбежала из дома, и все это время родственники не...

Полицейские нашли и вернули в учебное заведение несовершеннолетнюю беглянку
10.11.2017 11:04

Полицейские нашли и вернули в учебное заведение несовершеннолетнюю беглянку

Более двух суток отсутствовала по месту жительства и учебы 15-летняя ученица одного из учебных заведений Шостки, которую разыскивали полицейские....

На Сумщине полицейские вернули родителям малолетнего «путешественника»
08.11.2017 11:00

На Сумщине полицейские вернули родителям малолетнего «путешественника»

Поссорившись в школе с одноклассником, 8-летний мальчик пешком отправился из Сум в один из райцентров, где проживает его бабушка....

12.09.2017 17:44

На Сумщине школьница ушла из дома, потому что мать заставляла ее работать

Об исчезновении 11-летней школьницы в полицию поступило сразу два заявления - от директора школы и от матери девочки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.