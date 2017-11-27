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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Краснопольска ОТГ переходит на светодиодного освещение

В течение последних месяцев на территории Краснопольской громады проводились соответствующие работы по восстановлению и расширению сети уличного освещения.

До недавнего времени освещение улиц оставалось проблемным вопросом для жителей населенных пунктов Краснопольщины. Это касается и замены ламп, установки дополнительных фонарей и т.п.

Чтобы решить проблему с освещением, в течение последнего времени в центральной части поселка, на улицах Вокзальная, Сумская, Мезеновская и на части улицы Победы было установлено 75 LED-фонарей. Кроме того, на улицах в Краснополье и других населенных пунктах объединенной громады было заменено около 170 ламп на новые. Восстановлено уличное освещение в селах Ясенок, Веселое и Мозговое, расширена сеть - в Угроедах и Осоевке.

«Работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем. Уже в следующем году предусматривается реконструкция уличного освещения в Краснополье на улицах Механизаторов, Славы, Победы, Павлова, Чехова, переулка Жаботинского и ряда других. Будет расширяться сеть уличного освещения также и в Хмелевском, Угроедском, Самотоевском старостинских округах», - отметил глава громады Юрий Яремчук.

Общество Краснополье Краснопольская ОТГ Уличное освещение
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