Краснопольска ОТГ переходит на светодиодного освещение

До недавнего времени освещение улиц оставалось проблемным вопросом для жителей населенных пунктов Краснопольщины. Это касается и замены ламп, установки дополнительных фонарей и т.п.
Чтобы решить проблему с освещением, в течение последнего времени в центральной части поселка, на улицах Вокзальная, Сумская, Мезеновская и на части улицы Победы было установлено 75 LED-фонарей. Кроме того, на улицах в Краснополье и других населенных пунктах объединенной громады было заменено около 170 ламп на новые. Восстановлено уличное освещение в селах Ясенок, Веселое и Мозговое, расширена сеть - в Угроедах и Осоевке.
«Работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем. Уже в следующем году предусматривается реконструкция уличного освещения в Краснополье на улицах Механизаторов, Славы, Победы, Павлова, Чехова, переулка Жаботинского и ряда других. Будет расширяться сеть уличного освещения также и в Хмелевском, Угроедском, Самотоевском старостинских округах», - отметил глава громады Юрий Яремчук.
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