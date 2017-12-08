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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47278

За сокрытие убийства конотопчанину грозит до трех лет лишения свободы

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 39-летнему жителю Конотопа Л., который помог своему товарищу скрыть убийство.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 396 (укрывательство особо тяжкого преступления) УК Украины.

Событие произошло 15 декабря текущего года. Около 20.00 к подозреваемому позвонил товарищ Ш., который попросил срочно приехать к нему домой. Откликнувшись на приглашение, Л. прибыл к своему другу, который показал ему труп 61-летнего конотопчанина с явными признаками насильственной смерти. Как сообщил Ш., накануне он вместе со своим приятелем распивали спиртные напитки. Во время застолья из-за различия в политических взглядах между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой Ш. несколько раз кулаком ударил потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы избежать уголовного наказания за содеянное, Ш. попросил Л. помочь скрыть труп. Осознавая, что это уголовно-наказуемое деяние, Л. все же согласился. Они вместе вынесли бездыханное тело к машине, которая была подогнана во двор дома. Затем Ш. вывез труп в лесопосадку вблизи с. Сахны, Конотопского района, где закопал его.

На следующий день Ш. выехал за пределы Украины. В предусмотренном законом способом ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас готовятся соответствующие процессуальные документы для объявления его в розыск. За содеянное Л. грозит до 3 лет лишения свободы, в свою очередь Ш. может провести за решеткой 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Сокрытие преступления Убийство
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