В Кролевце спасатели предотвратили масштабный пожар жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка дома, которая увидела дым из-под потолка на кухне. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 8 минут спасатели прибыли на вызов и установили, что в жилых комнатах наблюдается задымление. Существовала угроза распространения пламени на деревянное перекрытие здания.
В 14:50 возгорание локализовали и, в 15:20 - ликвидировали. Благодаря своевременному выявлению возгорания и оперативной работе сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар удалось укротить на начальной стадии, а материальный ущерб свести к минимуму.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 кв. м.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином, другими легковоспламеняющимися жидкостями и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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