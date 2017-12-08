В Кролевце спасатели предотвратили масштабный пожар жилого дома 28 декабря в 14:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Максима Рыльского в г. Кролевец.

О пожаре сообщила хозяйка дома, которая увидела дым из-под потолка на кухне. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 8 минут спасатели прибыли на вызов и установили, что в жилых комнатах наблюдается задымление. Существовала угроза распространения пламени на деревянное перекрытие здания.

В 14:50 возгорание локализовали и, в 15:20 - ликвидировали. Благодаря своевременному выявлению возгорания и оперативной работе сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар удалось укротить на начальной стадии, а материальный ущерб свести к минимуму.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 кв. м.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином, другими легковоспламеняющимися жидкостями и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.