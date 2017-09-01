В Сумах рассказали, как город может получить идеальную схему маршрутов Действующая маршрутная схема в Сумах разработана Харьковским автомобильно-дорожным университетом и введена в действие осенью 2011 года.

С тех пор в нее внесены многочисленные изменения — одни маршруты фактически прекратили свое существование или же изменили трассу своего движения, другие маршруты, первоначально не предусмотренные схемой, были внесены в нее, пишет transport.sumy.ua.

Существующую ситуацию в городе обсудили на круглом столе «Транспортная модель Сум: как сделать перевозки удобными для жителей города?». В нем приняли участие секретарь и главы фракций Сумского горсовета, члены исполкома, представитель отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, общественность, а также специалист в области транспортного планирования из Киева Дмитрий Беспалов.

Транспортный отдел представляла главный специалист Инна Чирка. Она подтвердила, что жителей Сум не устраивает текущая ситуация с маршрутами транспорта, о чем свидетельствуют постоянные обращения пассажиров и многочисленные электронные петиции на сайте единой системы местных петиций. По ее словам, для оптимизации существующей транспортной схемы планируется провести в 2018 году исследование мобильности — финансирование на это предусмотрено в городском бюджете.

Инна Чирка также добавила, что техническое задание на проведение исследования не составлено — это планируется сделать в следующем году, при этом вероятность того, что все процедуры удасться пройти до апреля — наиболее идеального месяца для проведения исследований — минимальная, из-за чего изучать мобильность с Сумах, возможно, будут только осенью.

Дмитрий Беспалов, который руководил проектом разработки транспортной модели Киева, а также совместно с World Bank участвовал в проекте по изучению и оптимизации общественного транспорта в Киеве, рассказал, что исследование мобильности является по своей сути большим соцопросом о том, куда, как часто и чем перемещаются люди. В случае с Сумами выборка должна составлять около 5000 людей. Такое большое число респондентов объясняется тем, что необходимо понимание перемещений по транспортным районам и разным целям поездок, а не общая ситуация по городу. В данный соцопрос можно включать дополнительные вопросы, например, что для людей важно в транспорте, довольны ли они текущей ситуацией.

Дмитрий Беспалов обратил внимание на то, что опрос может длиться несколько десятков минут, и поэтому важно привлечение опытных социологов, поскольку они умеют и знают, как правильно задавать вопросы и удержать человека столь длительное время. Опрос мобильности позволяет развеять существующие мифы и показать реальные перемещения людей.

Но самого по себе опроса, отмечает транспортный эксперт, недостаточно — это как МРТ — позволяет увидеть проблему и стать фундаментом для дальнейшей работы. Изучение мобильности является составляющей транспортной модели города. Для ее создания также вносится информация о текущей социально-экономической статистике (где и сколько людей живет и работает), о будущих изменениях (где строится новый жилой квартал или предприятие), а также информация о состоянии и пропускной способности дорог.

После создания транспортной модели можно получать результаты при планировании новых маршрутов — будут они успешными или нет. Транспортная модель позволяет получить ответ на вопросы, а уменьшится или увеличится пассажиропоток на линии, если маршрут дотянуть до этой улицы или пустить вот по этой. Однако невозможно с первого раза спроектировать сеть. Например, после создания транспортной модели Киева во время создания маршрутов расчеты по ним проводились три раза.

Дмитрий Беспалов также подчеркнул, что для города в вопросе транспортного планирования важно не садиться на консалтинговую иглу одной сторонней компании, которую потом придется постоянно финансировать, а нужно думать о будущем и оставлять компетенцию планирования транспортных потоков в городе. Например, этим может заняться коммунальное предприятие, которое к тому же сможет зарабатывать, проводя расчеты на заказ.

Таким образом, опыт других городов показывает, что идеальная транспортная схема не появляется сразу. Для начала город должен провести исследования, которые позволят выявить проблемы и назначить «лечение», после этого создать транспортную модель, которая позволит при планировании маршрутов анализировать их эффективность и менять трассы их движения для увеличения спроса. Однако транспортное планирование — не статичный процесс, и как показала практика — самый ущербный вариант, когда им руководят и моделируют различные транспортные ситуации чиновники.