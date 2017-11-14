Суд избавил судью Коваленко от ношения браслета Соломенский райсуд г. Киева отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства о продлении обязанности подозреваемого в получении взятки бывшего главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко носить электронный браслет на 2 месяца.

Напомним: 1 ноября сотрудники СБУ разоблачили председателя Сумского хозяйственного суда в получении неправомерной выгоды: он требовал у бизнесмена более $26 тыс. за "решение" земельного вопроса.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Ранее сообщалось о том, что 5 ноября текущего года Александр Коваленко лично подал заявление о добровольном сложении полномочий как председателя суда, которая была удовлетворена собранием судей.