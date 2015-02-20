На аукционные торги выставлен элеватор в Сумской области

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
Согласно сообщению, имущество находится в ипотечном залоге и принадлежит должнику на основании договора купли-продажи от 31.07.2012 г.
Комплекс включает в себя: весовую и админздание, склады семенной линии, склады фуражного зерна, линии по переработке семенного и фуражного зерна, зерносушилку СД-16, авторазгрузчик УРАГ-14 и другие сооружения элеваторного комплекса.
Стартовая цена лота была определена в 10, 336 млн грн. Гарантийный взнос составляет 516,8 тыс. грн, шаг аукциона — 103,36 тыс. грн. Торги состоятся 19 января 2018 г.
Вопрос был поднят во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации....
Агрофирма «Виктория» и LNZ GROUP начали строительство элеватора в Белополье....
Прокуратура Сумской области принимает меры представительского характера относительно возвращения в государственную собственность Бурынского элеватора стоимостью 11 млн грн....
Система электронных государственных закупок ProZorro изначально была волонтёрским проектом, разработанным при поддержке Transparency International общественными активистами в 2014 году после...
Дефицита площадей для хранения зерновых культур в области нет, заявил в «прямом эфире» областного телевидения заместитель начальника управления организации производства...