На аукционные торги выставлен элеватор в Сумской области Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставило на продажу элеваторный комплекс в пгт Ульяновка (Сумская область).

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

Согласно сообщению, имущество находится в ипотечном залоге и принадлежит должнику на основании договора купли-продажи от 31.07.2012 г.

Комплекс включает в себя: весовую и админздание, склады семенной линии, склады фуражного зерна, линии по переработке семенного и фуражного зерна, зерносушилку СД-16, авторазгрузчик УРАГ-14 и другие сооружения элеваторного комплекса.

Стартовая цена лота была определена в 10, 336 млн грн. Гарантийный взнос составляет 516,8 тыс. грн, шаг аукциона — 103,36 тыс. грн. Торги состоятся 19 января 2018 г.