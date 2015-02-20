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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31153

На аукционные торги выставлен элеватор в Сумской области

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставило на продажу элеваторный комплекс в пгт Ульяновка (Сумская область).

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

Согласно сообщению, имущество находится в ипотечном залоге и принадлежит должнику на основании договора купли-продажи от 31.07.2012 г.

Комплекс включает в себя: весовую и админздание, склады семенной линии, склады фуражного зерна, линии по переработке семенного и фуражного зерна, зерносушилку СД-16, авторазгрузчик УРАГ-14 и другие сооружения элеваторного комплекса.

Стартовая цена лота была определена в 10, 336 млн грн. Гарантийный взнос составляет 516,8 тыс. грн, шаг аукциона — 103,36 тыс. грн. Торги состоятся 19 января 2018 г.

Экономика Аукцион Элеватор
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