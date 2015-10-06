Суд оставил под стражей директора благотворительного фонда «Социнвест» Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой лицу, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как следует из материалов уголовного производства, 42-летний сумчанин, возглавляя благотворительную организацию, в течение 2011-2015 годов безвозмездно получил от Управления ГИС ГУ юстиции в Сумской области на нужды социальной защиты людей с ограниченными возможностями 109 транспортных средств. Вопреки действующему законодательству, условиям бесплатной передачи автомобилей работники благотворительного фонда их реализовали по собственным потребностям. При этом не уплатили в бюджет обязательных налогов, сборов и платежей.

Правоохранительными органами по данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364 УК. Следователь обратился в суд первой инстанции с ходатайством избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивировал тем, что лицо скрывалось от следствия, из-за чего было объявлено в розыск. Кроме того, санкции предъявленной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. В совокупности это указывает на наличие рисков того, что подозреваемый будет препятствовать ведению досудебного расследования, может влиять на свидетелей и скрываться от правоохранительных органов и суда. Ходатайство стороны обвинения было удовлетворено и лицо оставлено под стражей с установлением залога почти в полмиллиона гривен.

Не соглашаясь с таким решением суда, защитник подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение Заречного районного суда г. Сумы и вынести новое, которым выбрать для ее подзащитного меру пресечения в виде личного обязательства. Апеллировала к тому, что лицо ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетних детей, является инвалидом третьей группы и т.п.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а решение следственного судьи - без изменений. Поскольку лицо уже пыталось избежать уголовной ответственности, выезжая за границу, знает свидетелей в открытом уголовном производстве и может осуществлять на них давление с целью препятствования ведению досудебного расследования.