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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40223

На Сумщине сгорела баня

Пожарные ликвидировали пожар в бане и пристройке к ней.

28 декабря в 5:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании бани на ул. Вишневой в пгт. Шалыгино Глуховского района. Информацию о пожаре предоставили хозяева здания. На место происшествия был направлен дежурный караул поселкового профессионального пожарного поста и отделения дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Уже через 9 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена пристройка и частично кровля бани. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. Тушение осложняла сильная задымленность помещений, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 1 км от очага горения.

В 6:35 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 08:00 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

В результате пожара уничтожено внутреннее убранство бани, личное имущество, повреждена кровля на площади 40 кв. м.

Предполагаемая причина пожара - неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.

Общество Баня Глуховский район Пожар
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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