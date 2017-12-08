На Сумщине сгорела баня

28 декабря в 5:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании бани на ул. Вишневой в пгт. Шалыгино Глуховского района. Информацию о пожаре предоставили хозяева здания. На место происшествия был направлен дежурный караул поселкового профессионального пожарного поста и отделения дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Уже через 9 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена пристройка и частично кровля бани. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. Тушение осложняла сильная задымленность помещений, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 1 км от очага горения.
В 6:35 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 08:00 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
В результате пожара уничтожено внутреннее убранство бани, личное имущество, повреждена кровля на площади 40 кв. м.
Предполагаемая причина пожара - неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.
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