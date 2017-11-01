Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44206

На Сумщине полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении

Вооруженные злоумышленники ворвались в дом потерпевших вечером. Всю ночь пытали людей, требуя деньги. Удовлетворившись 1,5 тысячами гривен, скрылись.

Сообщение на линию «102» о разбойном нападении поступило от самого потерпевшего. 62-летний житель Лебединского района сообщил, что трое неизвестных ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя деньги.

Работники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили пострадавших. Выяснилось, что злоумышленники в масках на лицах ворвались в дом предпринимателя. Связали его и начали бить. Затем «очередь» дошла и до его сына. Телесные повреждения наносили ногами и «монтировкой», требуя при этом деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тысячи гривен и скрылись.

На раскрытие этого преступления был задействован весь личный состав отделения полиции.

«Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали в течение суток по месту их проживания. Это жители Ахтырки, Бурыни и Лебединского района в возрасте 43, 36 и 32 лет, которые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. По месту их проживания полицейские изъяли часть вещественных доказательств, которые указывали на причастность к совершению этого преступления, - комментирует Виталий Ткаченко, и.о. начальников Лебединского отделение полиции. - В содеянном они сознались. Рассказали, что нападение планировалось заранее».

Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в Сумской областной клинической больнице. Нападавшие на них задержаны на основании ст.208 УПК Украины. Злоумышленникам объявили подозрение по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное им грозит двенадцатилетнее заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Лебединский район Разбой
view counter

По тематике

На Сумщине поймали браконьера (фото)
26.12.2017 11:54

На Сумщине поймали браконьера (фото)

На территории одного из лесохозяйств Лебединского района 23-летний мужчина занимался незаконной охотой....

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»
13.12.2017 14:19

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»

Пытаясь обогнать на крутом подъеме грузовик, 22-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой....

11.12.2017 12:44

Бойца «Айдара» провели в последний путь на Сумщине

26-летний Александр Прошкин с позывным «Проха» погиб на Светлодарской дуге в пятницу, 8 декабря....

09.11.2017 18:09

В Сумах напали на иорданца (видео)

В Сумах патрульные оперативно задержали граждан, которые подозреваются в разбойном нападении....

На Сумщине разбойники оглушили сторожа, чтобы украсть 160 кг рыбы
01.11.2017 15:40

На Сумщине разбойники оглушили сторожа, чтобы украсть 160 кг рыбы

Молодые люди, надев балаклавы и вооружившись битой, напали на сторожа, охранявшего местный ставок, и вывезли 160 килограммов рыбы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.