На Сумщине полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении Вооруженные злоумышленники ворвались в дом потерпевших вечером. Всю ночь пытали людей, требуя деньги. Удовлетворившись 1,5 тысячами гривен, скрылись.

Сообщение на линию «102» о разбойном нападении поступило от самого потерпевшего. 62-летний житель Лебединского района сообщил, что трое неизвестных ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя деньги.

Работники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили пострадавших. Выяснилось, что злоумышленники в масках на лицах ворвались в дом предпринимателя. Связали его и начали бить. Затем «очередь» дошла и до его сына. Телесные повреждения наносили ногами и «монтировкой», требуя при этом деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тысячи гривен и скрылись.

На раскрытие этого преступления был задействован весь личный состав отделения полиции.

«Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали в течение суток по месту их проживания. Это жители Ахтырки, Бурыни и Лебединского района в возрасте 43, 36 и 32 лет, которые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. По месту их проживания полицейские изъяли часть вещественных доказательств, которые указывали на причастность к совершению этого преступления, - комментирует Виталий Ткаченко, и.о. начальников Лебединского отделение полиции. - В содеянном они сознались. Рассказали, что нападение планировалось заранее».

Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в Сумской областной клинической больнице. Нападавшие на них задержаны на основании ст.208 УПК Украины. Злоумышленникам объявили подозрение по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное им грозит двенадцатилетнее заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.