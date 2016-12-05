Сумские копы обнаружили проблемный мотоцикл Ночью, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, экипаж патрульных заметил мужчину, который ехал на мотоцикле, однако, увидев инспекторов, остановился и начал вести его в руках.

Странное поведение насторожило полицейских, поэтому они решили поговорить с ним. Гражданин не имел никаких документов на свое транспортное средство ИЖ-Планета. По имеющимся базам выяснилось, что номерной знак, который был на мотоцикле принадлежал совсем другому мотоциклу, а цвет мототранспорта и номер его рамы не соответствовали данным, внесенным в базу полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Транспортное средство был доставлено на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.