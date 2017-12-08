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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22228

В Сумах появились «паровозики» из троллейбусов и больших автобусов

В Сумах после запуска коммунального автобусного маршрута №65 «12-й микрорайон — Автовокзал» начали появляться «паровозики» из троллейбусов маршрута №5 «12-й микрорайон — Роменская» и больших автобусов, курсирующих по линии №65.

«Паровозиками» в сфере общественного транспорта называют явление, когда транспортные средства одного или разных, но пересекающихся маршрутов, следуют друг за другом с интервалом лишь несколько секунд. Такое явление в случае отсутствия в городе пробок свидетельствует о некорректном планировании расписания или может свидетельствовать даже о конкретном саботаже со стороны ответственных за планирование расписания лиц.

В результате такие «паровозики» приводят к тому, что в одно время транспорт следует не загруженным друг за другом, а в другое время его интервал составляет больше, чем мог составлять в случае правильного составления графиков.

transport.sumy.ua зафиксировал на видео неоднократные случаи следования троллейбусов №5 и автобусов №65 друг за другом. При этом на видео ниже запечатлен момент «паровозиков» одновременно в обе стороны. Примечательно, что в час-пик 29 декабря с 7 до 9 утра троллейбусы №5 и автобусы №65 следовали друг за другом в постоянном режиме, что свидетельствует о системной, а не разовой проблеме.

Напомним, автобусный маршрут №65 был создан решением исполкома Сумского горсовета 18 октября. На 26 декабря линию вышли три из четырех закупленных городом больших автобусов КП «Электроавтотранс». Еще до запуска маршрута его появление вызвало возражения как у депутатов горсовета, так и у общественности. Причиной этого стало то, что маршрут №65 почти полностью следует по маршруту троллейбуса №5, который имеет наименьшие интервалы движения и наибольший выпуск единиц электротранспорта среди всех троллейбусных маршрутов города.

Отметим также, уже четвертая петиция по проблемам транспортного сообщения 12-го микрорайона и Аэропорта уже набрала необходимые 250 подписей и направлена на рассмотрение в мэрию. В ней предлагается все большие автобусы пустить на маршрут №3а, который бы проходил по улицам Интернационалистов, Героев Крут, проспекту Лушпы, улицам Харьковской, Петропавловской и Герасима Кондратьева, сообщает transport.sumy.ua.

Общество 65 маршрут Большие автобусы Общественный транспорт Троллейбусы
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