В Сумах сражались «Звезды Олимпа» 22-23 декабря в спорткомплексе СНАУ прошел Всеукраинский предновогодний турнир «Звезды Олимпа».

Директор ЦВСМ СК «Звезды Олимпа» Александр Хоменко проводит второй чемпионат, в котором участие могут принимать новички, чемпионы и призеры всеукраинских соревнований и чемпионатов Украины. За победу боролись около 100 спортсменов из Харькова, Полтавы, Конотопа и Сум.

Первое командное место завоевал спортивный клуб «Звезды Олимпа» с результатом 15 золотых медалей, 7 серебряных,8 бронзовых (тренеры: Александр Хоменко, Мария Резниченко, Сергей Лымарь, Максим Фесенко). Второе командное место за спортсменами из Харькова (КДЮСШ «Авангард»). Третье место заняли спортсмены СК «Десятка» (Сумы).