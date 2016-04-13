В Сумах сражались «Звезды Олимпа»

Директор ЦВСМ СК «Звезды Олимпа» Александр Хоменко проводит второй чемпионат, в котором участие могут принимать новички, чемпионы и призеры всеукраинских соревнований и чемпионатов Украины. За победу боролись около 100 спортсменов из Харькова, Полтавы, Конотопа и Сум.
Первое командное место завоевал спортивный клуб «Звезды Олимпа» с результатом 15 золотых медалей, 7 серебряных,8 бронзовых (тренеры: Александр Хоменко, Мария Резниченко, Сергей Лымарь, Максим Фесенко). Второе командное место за спортсменами из Харькова (КДЮСШ «Авангард»). Третье место заняли спортсмены СК «Десятка» (Сумы).
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