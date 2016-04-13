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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15169

В Сумах сражались «Звезды Олимпа»

22-23 декабря в спорткомплексе СНАУ прошел Всеукраинский предновогодний турнир «Звезды Олимпа».

Директор ЦВСМ СК «Звезды Олимпа» Александр Хоменко проводит второй чемпионат, в котором участие могут принимать новички, чемпионы и призеры всеукраинских соревнований и чемпионатов Украины. За победу боролись около 100 спортсменов из Харькова, Полтавы, Конотопа и Сум.

Первое командное место завоевал спортивный клуб «Звезды Олимпа» с результатом 15 золотых медалей, 7 серебряных,8 бронзовых (тренеры: Александр Хоменко, Мария Резниченко, Сергей Лымарь, Максим Фесенко). Второе командное место за спортсменами из Харькова (КДЮСШ «Авангард»). Третье место заняли спортсмены СК «Десятка» (Сумы).

Спорт Тхеквондо
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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