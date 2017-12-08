Проезд в маршрутках по 10 грн: тонкий троллинг или острая необходимость? На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Повысить стоимость проезда в частных маршрутных средствах до 10 гривен».

«Прошу установить стоимость проезда в частных маршрутных средствах типа «Рута» в 10 грн. Сейчас сумчане наблюдают тяжелую жизнь водителей и владельцев маршруток. Это связано с рядом причин, которые привели к резонансным последствиям и постоянным ссорам между «активными активистами» и достопочтенными властями города.

В данной ситуации страдают все: как пассажиры, так и водители с владельцами маршруток. Почему? –Из-за низкой стоимости проезда в транспортных средствах отпадают колеса, ломаются двери и кресла. Это свидетельствует о недостаточной прибыли. Ведь водителям нужно обеспечивать достойную зарплату за ответственную работу - на их плечах лежит вся транспортная система Сум! Городская власть только отстаивает достоинство работников транспорта, которого они заслуживают.

С другой стороны, если увеличится стоимость проезда, то водителю не придется набирать много пассажиров в маршрутку - если предотвратить переполнение, то увеличится ресурс ходовой и технического состояния. Тем самым увеличится комфорт для пассажиров из-за отсутствия толкотни. Большая стоимость проезда повысит заработную плату водителей, а тем самым их настроение и радушие к пассажирам.

Например, в соседней Польше, городе Варшаве, цена одноразового проездного билета стоит около 28 грн. И это Европа, к которой мы стремимся.

Прошу принять во внимание вышеприведенные аргументы, ведь они касаются всех участников транспортного конфликта. Верю, что транспортная система нашего родного города заслуживает лучшего», - написал Литовка Сергей Станиславович.

Дата начала сбора подписей: 29 декабря 2017 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 декабря петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.