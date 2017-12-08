Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36187

Проезд в маршрутках по 10 грн: тонкий троллинг или острая необходимость?

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Повысить стоимость проезда в частных маршрутных средствах до 10 гривен».

«Прошу установить стоимость проезда в частных маршрутных средствах типа «Рута» в 10 грн. Сейчас сумчане наблюдают тяжелую жизнь водителей и владельцев маршруток. Это связано с рядом причин, которые привели к резонансным последствиям и постоянным ссорам между «активными активистами» и достопочтенными властями города.

В данной ситуации страдают все: как пассажиры, так и водители с владельцами маршруток. Почему? –Из-за низкой стоимости проезда в транспортных средствах отпадают колеса, ломаются двери и кресла. Это свидетельствует о недостаточной прибыли. Ведь водителям нужно обеспечивать достойную зарплату за ответственную работу - на их плечах лежит вся транспортная система Сум! Городская власть только отстаивает достоинство работников транспорта, которого они заслуживают.

С другой стороны, если увеличится стоимость проезда, то водителю не придется набирать много пассажиров в маршрутку - если предотвратить переполнение, то увеличится ресурс ходовой и технического состояния. Тем самым увеличится комфорт для пассажиров из-за отсутствия толкотни. Большая стоимость проезда повысит заработную плату водителей, а тем самым их настроение и радушие к пассажирам.

Например, в соседней Польше, городе Варшаве, цена одноразового проездного билета стоит около 28 грн. И это Европа, к которой мы стремимся.

Прошу принять во внимание вышеприведенные аргументы, ведь они касаются всех участников транспортного конфликта. Верю, что транспортная система нашего родного города заслуживает лучшего», - написал Литовка Сергей Станиславович.

Дата начала сбора подписей: 29 декабря 2017 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 декабря петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.

Экономика Маршрутки Петиция Подорожание проезда
view counter

По тематике

27.12.2017 11:45

Сумчане не заметили, как перевозчик отремонтировал маршрутки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Маршрутное такси»....

27.12.2017 10:47

Городские власти дали очередную отписку по транспортной петиции

Получила ответ городских властей электронная петиция «Крайне необходим маршрут движения общественного транспорта с ул. Прокофьева через ул. Петропавловская»....

22.12.2017 11:35

Сумчане собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

На сайте онлайн-петиций идет активное голосование за обращение «Мы против установления тарифа на проезд в размере 5,00 грн»....

19.12.2017 08:18

В Сумах планируют обустроить ступеньки напротив «Лавины»

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «По обустройству тротуара, лестниц и пандуса по проспекту Михаила Лушпы напротив ТРЦ "Лавина"»....

18.12.2017 18:40

Городские власти дали отписку по поводу фасадов на Соборной

Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.