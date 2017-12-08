Городские власти дали отписку по поводу ремонта дороги Получила ответ городских властей олнайн-петиция «Ремонт дороги по ул.Школьная от перекрестка ул. Школьная - Чорновола до перекрестка ул. Школьная - ул. Д.Галицкого».

«Прошу сделать капитальный ремонт дороги от перекрестка ул. Школьная - Чорновола до перекрестка ул. Школьная - ул. Д.Галицкого», - лаконично просил автор петиции Шевчук Дмитрий Петрович.

Ответ на электронную петицию:

«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, по заявлениям жителей, предприятий, учреждений, организаций, депутатских запросов было сформировано перечень придомовых дорог, который включает в себя до 400 объектов. Управление постоянно предоставляет предложения мэру и депутатскому корпусу Сумского городского совета по отбору предложений по внедрению их в жизнь.

Перечень объектов на 2018 год уже сформирован и согласован городским головой в пределах выделенного финансирования на следующий год. При выделении дополнительных средств вышеупомянутый участок дороги будет включен в титульный список. В случае недостаточного финансирования капитальный ремонт будет запланировано на 2019 год».

В то же время на запрос журналистов УКС ответил, что не может предоставить перечень на 2018 год, так как он находится на согласовании у мэра.