Городские власти дали отписку по поводу ремонта дороги

«Прошу сделать капитальный ремонт дороги от перекрестка ул. Школьная - Чорновола до перекрестка ул. Школьная - ул. Д.Галицкого», - лаконично просил автор петиции Шевчук Дмитрий Петрович.
Ответ на электронную петицию:
«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, по заявлениям жителей, предприятий, учреждений, организаций, депутатских запросов было сформировано перечень придомовых дорог, который включает в себя до 400 объектов. Управление постоянно предоставляет предложения мэру и депутатскому корпусу Сумского городского совета по отбору предложений по внедрению их в жизнь.
Перечень объектов на 2018 год уже сформирован и согласован городским головой в пределах выделенного финансирования на следующий год. При выделении дополнительных средств вышеупомянутый участок дороги будет включен в титульный список. В случае недостаточного финансирования капитальный ремонт будет запланировано на 2019 год».
В то же время на запрос журналистов УКС ответил, что не может предоставить перечень на 2018 год, так как он находится на согласовании у мэра.
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