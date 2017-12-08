Против депутата Шосткинского горсовета возбуждено уголовное дело

«Так вот я вам хочу сказать: если мои люди в мусоре встретят Новый год…, то, я честное слово, закажу машину и привезу ее под горисполком», — заявил, обращаясь к мэру, Владимир Руженко.
После этого к микрофону вышел еще один депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Кочаток, который руководит предприятием, занимающимся вывозом твердых бытовых отходов. Он сообщил о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (речь идет о вывозе мусора из частного сектора).
«…Такого маразма, как в нашей прокуратуре шосткинской я нигде не нашел. Как бы по всей Украине», — отметил он. По словам Андрея Кочатка, к правоохранителям обратились люди, которые заявили, что мусора у них нет, и вывоз твердых бытовых отходов их не интересует… «И по их заявлению возбуждено уголовное дело», — подчеркнул депутат, пишет Шостка.info.
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