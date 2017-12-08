На Сумщине нашли устаревший боеприпас 28 декабря в 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Самотоевка Краснопольского района.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 152-мм. артснаряд времен прошлых войн. На него наткнулся местный житель на берегу реки на расстоянии 500 м от жилых домов.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».