В Ахтырском районе вновь произошла разгерметизация нефтесборочного коллектора

Вследствие разгерметизации произошло утечки нефтеводяной смеси на поверхность почвы, что повлекло его загрязнения на площади 0,081 га. Государственными инспекторами проведена проверка данного факта с выездом на место происшествия и осуществлен отбор проб грунта для проведения инструментально-лабораторных исследований. Мероприятия по ликвидации предприятием последствий аварийной ситуации продолжаются, сообщает госсэкоинспекция в Сумской области.
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