В Ахтырском районе вновь произошла разгерметизация нефтесборочного коллектора Сегодня, 29 декабря, от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение о том, что 28 декабря около 9.30 на Бугруватовском месторождении (земли Кардашивского сельского совета Ахтырского района) было обнаружено разгерметизация нефтесборочного коллектора от ГЗУ-4, ГЗУ-3, ГЗУ-9, ГЗУ-2 до места врезки в трубопровод ГЗУ-6-7 КЗоТ.

Вследствие разгерметизации произошло утечки нефтеводяной смеси на поверхность почвы, что повлекло его загрязнения на площади 0,081 га. Государственными инспекторами проведена проверка данного факта с выездом на место происшествия и осуществлен отбор проб грунта для проведения инструментально-лабораторных исследований. Мероприятия по ликвидации предприятием последствий аварийной ситуации продолжаются, сообщает госсэкоинспекция в Сумской области.