Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21141

В Ахтырском районе вновь произошла разгерметизация нефтесборочного коллектора

Сегодня, 29 декабря, от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение о том, что 28 декабря около 9.30 на Бугруватовском месторождении (земли Кардашивского сельского совета Ахтырского района) было обнаружено разгерметизация нефтесборочного коллектора от ГЗУ-4, ГЗУ-3, ГЗУ-9, ГЗУ-2 до места врезки в трубопровод ГЗУ-6-7 КЗоТ.

Вследствие разгерметизации произошло утечки нефтеводяной смеси на поверхность почвы, что повлекло его загрязнения на площади 0,081 га. Государственными инспекторами проведена проверка данного факта с выездом на место происшествия и осуществлен отбор проб грунта для проведения инструментально-лабораторных исследований. Мероприятия по ликвидации предприятием последствий аварийной ситуации продолжаются, сообщает госсэкоинспекция в Сумской области.

Право Ахтырский район Госэкоинспекция Загрязнение Нефть
view counter

По тематике

27.12.2017 12:07

Роменский агролесхоз возместит нанесенный окружающей среде ущерб в размере 325 тыс. грн

В июне 2016 года Госэкоинспекцией в Сумской области была проведена плановая проверка РГАП «Роменский агролесхоз», в ходе которой был выявлен...

25.12.2017 14:44

По выборам в Ахтырском районе открыто уголовное производство

Полиция внесла ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту подкупа избирателей....

18.12.2017 16:08

На выходных на Сумщине пройдут выборы

Избирательный процесс состоится в Чупаховской ОТГ Ахтырского района....

18.12.2017 15:24

Суд взыскал с сумского завода больше 1 миллиона за выбросы

Высший хозяйственный суд Украины обязал ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» возместить убытки в размере более 1 млн. грн....

14.12.2017 16:27

Сумские экологи нашли нарушения у дорожников

В ходе плановой проверки структурных подразделений ГП «Сумской облавтодор» выявлены нарушения требований природоохранного законодательства....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.