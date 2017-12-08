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Звернення голови облдержадміністраціі Миколи Клочка до жителів Сумщини

Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко вітає жителів Сумщини із Новим 2018 роком та Різдвом Христовим

Щиро вітаю Вас із Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! Нехай святкова атмосфера збере у теплому родинному колі ваших рідних і близьких, адже настає чудова пора здійснення мрій, веселих зустрічей, теплих слів та казкового настрою. 

Я дякую всім Вам за довіру та співпрацю у минулому році. Разом нам вдалося зробити його насиченим, повним нових ідей та проектів. Ми відкривали заводи, зводили житло, ремонтували школи та лікарні, будували дороги, дитячі та спортивні майданчики. Ці ініціативи ми обов’язково продовжимо у наступному році.

Шановні земляки! Нехай любов та Божа ласка живуть у кожній родині. Сердечно зичу Вам у Новому році міцного здоров’я, мирного неба, удачі, сімейного затишку та благополуччя! Вірмо в себе, у своє майбутнє, у свою Сумщину та Україну.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою, голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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