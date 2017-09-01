В субботу, 30 декабря, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 13-00;
В воскресенье, 31 декабря и понедельник, 1 января - выходные дни;
Со 2 января Центр будет работать по обычному графику.
В субботу, 30 декабря, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 13-00;
В воскресенье, 31 декабря и понедельник, 1 января - выходные дни;
Со 2 января Центр будет работать по обычному графику.
В понедельник, 25 декабря, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....
В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан....
В течение трех дней, с 14 по 16 октября, сумской ЦПАУ не будет....
С его появлением около 10 тыс. жителей общины получат удобный доступ к качественным административным услугам....
При управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» начал свою работу отдел по оформлению паспортных документов....