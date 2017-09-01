Сумской Центр админуслуг сообщает об изменениях в графике работы В связи с новогодними праздниками внесены изменения в график работы Центра предоставления административных услуг в г. Сумы.

В субботу, 30 декабря, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 13-00; В воскресенье, 31 декабря и понедельник, 1 января - выходные дни; Со 2 января Центр будет работать по обычному графику.