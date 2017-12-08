Юные сумские хоккеистки стали четвертыми в Минске

В женской части турнира принимали участие 10 команд, среди которых и две украинские – бориспольская ДЮСШ «Колосок» и наша «Сумчаночка».
В первый день сумчанки обыграли СДЮШОР ХК «Минск»-3 со счетом 10:0, затем проиграли московскому «Спартаку» 0:4. Во второй день наши девчата одержали две победы – над СДЮШОР «Темп» (Орша) 4:0 и СДЮШОР ХК «Минск»-2 3:0, заняв в итоге второе место в группе.
В матче за третье место сумчанки встретились с землячками из Борисполя. Основное время игры завершилось в ничью 2:2, а по буллитам точнее была ДЮСШ «Колосок» 1:0.
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