В Шостке спасатели освободили мужчину из межэтажного проема

По предварительным данным, в Шостке на ул. Знаменской в междуэтажное отверстие между стеной пятиэтажного жилого дома и лестницей упал человек.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, потерпевший зацепился одной ногой за ограждающую решетку между окнами третьего и второго этажей и свисал вниз. Мужчина был в сознании, однако осложняло ситуацию кровотечение из-за порезов стеклом головы.
Применение спецоборудования не понадобилось. Спасателей подняли вверх пострадавшего, чтобы его нога освободилась от веса тела и высвободилась из прутьев металлического защитного ограждения. После этого мужчину осторожно спустили на пол лестницы.
В это время прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.
Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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