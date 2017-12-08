В Шостке спасатели освободили мужчину из межэтажного проема Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в Шостке на ул. Знаменской в междуэтажное отверстие между стеной пятиэтажного жилого дома и лестницей упал человек.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, потерпевший зацепился одной ногой за ограждающую решетку между окнами третьего и второго этажей и свисал вниз. Мужчина был в сознании, однако осложняло ситуацию кровотечение из-за порезов стеклом головы.

Применение спецоборудования не понадобилось. Спасателей подняли вверх пострадавшего, чтобы его нога освободилась от веса тела и высвободилась из прутьев металлического защитного ограждения. После этого мужчину осторожно спустили на пол лестницы.

В это время прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.

Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.