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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15285

Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины

29 декабря, в Яворове (Львовская обл.) в рамках чемпионата Украины по биатлону проходили одиночные смешанные эстафеты.

Среди старших юношей победителями стала сумская пара Екатерина Свинаренко и Евгений Ивченко, которые с 0 промахов на 8 огневых рубежах, на финише были со временем 42.36,9. Вторыми были черниговчане, третьими – тоже сумчане Анасатсия Кузьменко и Виталий Демиденко.

Среди взрослых лучшими среди сумчан были Анна Кривонос и Богдан Цымбал, занявшие пятое место. Среди младших юношей Татьяна Прнодан и Богдан Потапенко показали также пятый результат.

Спорт Биатлон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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