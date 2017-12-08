Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины 29 декабря, в Яворове (Львовская обл.) в рамках чемпионата Украины по биатлону проходили одиночные смешанные эстафеты.

Среди старших юношей победителями стала сумская пара Екатерина Свинаренко и Евгений Ивченко, которые с 0 промахов на 8 огневых рубежах, на финише были со временем 42.36,9. Вторыми были черниговчане, третьими – тоже сумчане Анасатсия Кузьменко и Виталий Демиденко.

Среди взрослых лучшими среди сумчан были Анна Кривонос и Богдан Цымбал, занявшие пятое место. Среди младших юношей Татьяна Прнодан и Богдан Потапенко показали также пятый результат.