Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины

Среди старших юношей победителями стала сумская пара Екатерина Свинаренко и Евгений Ивченко, которые с 0 промахов на 8 огневых рубежах, на финише были со временем 42.36,9. Вторыми были черниговчане, третьими – тоже сумчане Анасатсия Кузьменко и Виталий Демиденко.
Среди взрослых лучшими среди сумчан были Анна Кривонос и Богдан Цымбал, занявшие пятое место. Среди младших юношей Татьяна Прнодан и Богдан Потапенко показали также пятый результат.
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