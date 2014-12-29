Патрульные оштрафовали сумичанина, бросавшего с балкона петарды

По словам заявителя, неизвестный мужчина с балкона квартиры бросает на землю петарды, которые потом взрываются.
Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где заметили мужчину, который резко покинул балкон, увидев патрульное авто. Стражи порядка поднялись в квартиру, где дверь им открыл 51-летний мужчина.
Сначала он отрицал свою причастность к произошедшему, однако впоследствии все же признался в совершении правонарушения. Объяснить причину опасного использования пиротехнических средств сумчанин не смог.
Патрульные составили на него админматериалы по статье 195-6 (нарушение порядка использования пиротехнических средств) КоАП.
Санкция статьи предусматривает штраф от 595 до 1020 гривен с конфискацией пиротехнических изделий.
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