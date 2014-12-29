Патрульные оштрафовали сумичанина, бросавшего с балкона петарды 28 декабря, после обеда, патрульные получили сообщение об использовании пиротехнических средств во дворе одного из многоэтажных домов на улице Ковпака.

По словам заявителя, неизвестный мужчина с балкона квартиры бросает на землю петарды, которые потом взрываются.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где заметили мужчину, который резко покинул балкон, увидев патрульное авто. Стражи порядка поднялись в квартиру, где дверь им открыл 51-летний мужчина.

Сначала он отрицал свою причастность к произошедшему, однако впоследствии все же признался в совершении правонарушения. Объяснить причину опасного использования пиротехнических средств сумчанин не смог.

Патрульные составили на него админматериалы по статье 195-6 (нарушение порядка использования пиротехнических средств) КоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф от 595 до 1020 гривен с конфискацией пиротехнических изделий.