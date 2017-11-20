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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30318

Полицейские задержали безработного, который избил и ограбил пенсионерку

Работники полиции Лебедина оперативно раскрыли разбойное нападение, совершенное на пенсионерку местным жителем.

Чтобы хорошо встретить новогодние праздники, житель Лебедина зашел в помещение пожилой жительницы районного центра «одолжить» денег. Старушка, которая едва передвигается по комнате, увидев незнакомого «заемщика», конечно же, ему отказала. Это изрядно разозлило мужчину, и он набросился на хозяйку с кулаками, требуя указать тайник, где хранятся ее сбережения. Наконец, хорошо побив немощную женщину, он добился своего, и, забрав из дома 1400 гривен, мобильный телефон, алюминиевый бидон и другую посуду, ушел.

«Утром к женщине, которая уже давно состоит на попечении социальной службы, пришла работница, которая ухаживает за пенсионеркой и помогает ей по хозяйству, - комментирует начальник Лебединского отделения полиции Виталий Ткаченко. - Увидев свою подопечную с побоями на лице и теле, женщина сразу же сообщила об этом правоохранителям. Следственно-оперативная группа полиции, осмотрев место преступления и пообщавшись с потерпевшей, довольно быстро установила личность мужчины, который может быть причастен к нападению, и задержала его».

Установлено, что злоумышленник проживал неподалеку и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Следственным отделением Лебединского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За разбой, соединенный с проникновением в жилье нападающему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Потерпевшая же госпитализирована на лечение в хирургическое отделение Лебединской районной центральной больницы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебедин Разбой
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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