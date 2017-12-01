Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились

Об этом 30 декабря сообщил генеральный директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, пишет UA:СУМИ.
«Решение НКРЭКУ будет опубликовано официально в «Урядовому кур’єрі», и тарифы вступят в силу. Все цифры, которые ранее добавлялись к обоснованию, они и были утверждены. То есть стоимость одной гигакалории будет составлять 1366,89 грн, стоимость за один квадратный метр - 38,11 грн», - заявил он.
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