Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39538

Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об изменении тарифов на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению для населения.

Об этом 30 декабря сообщил генеральный директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, пишет UA:СУМИ.

«Решение НКРЭКУ будет опубликовано официально в «Урядовому кур’єрі», и тарифы вступят в силу. Все цифры, которые ранее добавлялись к обоснованию, они и были утверждены. То есть стоимость одной гигакалории будет составлять 1366,89 грн, стоимость за один квадратный метр - 38,11 грн», - заявил он.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго» Тарифы
view counter

По тематике

Тариф на электроэнергию на Сумщине будет выше среднеевропейского
27.12.2017 13:23

Тариф на электроэнергию на Сумщине будет выше среднеевропейского

Ожидается, что в четверг, 28 декабря, НКРЭКУ примет новые тарифы на электроэнергию для промпредприятий. На Сумщине будет самый высокий тариф...

На сессию пришли сумские дворники
27.12.2017 10:17

На сессию пришли сумские дворники

Сегодня, 27 декабря, проходит сессия Сумского горсовета....

19.12.2017 10:53

В Сумах захоронение мусора может подорожать на 57%

КП «Сумыжилкомсервис» намерено изменить тариф на захоронение твердых бытовых и негабаритных отходов....

18.12.2017 12:35

«Водоканал» сообщает об изменении тарифа для жителей частного сектора

Комунальне предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 17 декабря 2017 года вступило в силу постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 №...

01.12.2017 11:48

В Сумах горячая вода порвала насос (видео)

В Сумах в Девятом микрорайоне произошел порыв сети горячего водоснабжения....

Новости

Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились
Сегодня 11:39
Звернення голови облдержадміністраціі Миколи Клочка до жителів Сумщини
Сегодня 09:39
Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Полицейские задержали безработного, который избил и ограбил пенсионерку
Сегодня 11:30
Патрульные оштрафовали сумичанина, бросавшего с балкона петарды
Сегодня 11:27
Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины
Сегодня 09:15
В Шостке спасатели освободили мужчину из межэтажного проема
Вчера 21:35
Городские власти дали отписку по поводу ремонта дороги
Вчера 17:43
Юные сумские хоккеистки стали четвертыми в Минске
Вчера 17:38
Сумской Центр админуслуг сообщает об изменениях в графике работы
Вчера 17:22
Замначальника полиции Сумщины поймал дачных воров
Вчера 16:59
В Сумах появились «паровозики» из троллейбусов и больших автобусов
Вчера 16:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.