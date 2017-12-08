В Сумах прохожий разбил камнем стекло в троллейбусе Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря, сообщается на странице КП СМР "Электроавтотранс" в Фейсбуке.

В 1.42 борт № 057 двигался, согласно графику, по ул. Роменской. Вдруг неизвестный пешеход бросил камень в лобовое стекло троллейбуса и скрылся с места происшествия. Впоследствии патрульные полицейские, которые прибыли по месту вызова, задержали на ул. Лысенко 29-летнего мужчину, в котором водитель троллейбуса узнал хулигана. Подозреваемого, после прохождения экспертизы на содержание алкоголя в крови, доставили в местный отдел полиции. И пока правоохранители выбирают меру наказания, руководство КП "Электроавтотранс" подсчитывает материальный ущерб.