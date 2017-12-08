В Сумах прохожий разбил камнем стекло в троллейбусе

В 1.42 борт № 057 двигался, согласно графику, по ул. Роменской. Вдруг неизвестный пешеход бросил камень в лобовое стекло троллейбуса и скрылся с места происшествия. Впоследствии патрульные полицейские, которые прибыли по месту вызова, задержали на ул. Лысенко 29-летнего мужчину, в котором водитель троллейбуса узнал хулигана. Подозреваемого, после прохождения экспертизы на содержание алкоголя в крови, доставили в местный отдел полиции. И пока правоохранители выбирают меру наказания, руководство КП "Электроавтотранс" подсчитывает материальный ущерб.
В Сумах после запуска коммунального автобусного маршрута №65 «12-й микрорайон — Автовокзал» начали появляться «паровозики» из троллейбусов маршрута №5 «12-й...
КП «Электроавтотранс» на своем сайте опубликовало расписание движения служебных троллейбусов в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Маршрутное такси»....
Прокуратура добилась через суд взыскания в бюджет с ООО 327 тыс. грн за несвоевременную поставку троллейбусов....
В Сумах на прошедших 16 декабря общественных слушаниях по проекту городского бюджета 2018 пришедшие горожане поддержали предложение о покупке в...