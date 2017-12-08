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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прохожий разбил камнем стекло в троллейбусе

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря, сообщается на странице КП СМР "Электроавтотранс" в Фейсбуке.

В 1.42 борт № 057 двигался, согласно графику, по ул. Роменской. Вдруг неизвестный пешеход бросил камень в лобовое стекло троллейбуса и скрылся с места происшествия. Впоследствии патрульные полицейские, которые прибыли по месту вызова, задержали на ул. Лысенко 29-летнего мужчину, в котором водитель троллейбуса узнал хулигана. Подозреваемого, после прохождения экспертизы на содержание алкоголя в крови, доставили в местный отдел полиции. И пока правоохранители выбирают меру наказания, руководство КП "Электроавтотранс" подсчитывает материальный ущерб.

Право Троллейбусы Хулиганство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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