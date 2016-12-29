Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26354

У Сумах відбулась ювілейна смолоскипна хода пам`яті Степана Бандери (відео)

У Сумах 10 рік поспіль вшановують пам’ять Степана Бандери смолоскипною ходою.

1 січня близько 18:00 учасники почали запалювали смолоскипи біля меморіального знаку Героїв Небесної Сотні, що біля МЦ «Романтика», пише UA:СУМИ.

Учасники зі смолоскипами пройшлися центром міста, а саме Майданом Незалежності, вулицями Соборною та Петропавлівською. Закінчилася акція на біля меморіалу борцям за волю України, що на вул. Прокофьєва. За підрахунками поліції, учасників ходи було близько 70-ти осіб.

 
Общество Степан Бандера
view counter

По тематике

1 января в истории
Вчера 09:40

1 января в истории

1 января именины празднуют: Аглаида, Вонифатий, Григорий, Илья, Пров, Тимофей, Трифон....

1 січня у Сумах вшанують Бандеру
31.12.2017 09:15

1 січня у Сумах вшанують Бандеру

У перший день Нового року у Сумах пройде смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери....

1 січня у Сумах вшанують Бандеру
26.12.2017 13:04

1 січня у Сумах вшанують Бандеру

У перший день Нового року у Сумах пройде смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери....

Сумчане отпраздновали 108-ую годовщину Бандеры факельным шествием
02.01.2017 08:32

Сумчане отпраздновали 108-ую годовщину Бандеры факельным шествием

1 января в Сумах провели факельное шествие в честь дня рождения главного украинского националиста Степана Бандеры.... 25

29.12.2016 08:02

В Сумах факельным шествием отметят день рождения Бандеры

1 января 2017 года в Сумах состоится факельное шествие, приуроченное ко дню рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национализма Степана...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.