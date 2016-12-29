У Сумах відбулась ювілейна смолоскипна хода пам`яті Степана Бандери (відео)

1 січня близько 18:00 учасники почали запалювали смолоскипи біля меморіального знаку Героїв Небесної Сотні, що біля МЦ «Романтика», пише UA:СУМИ.

Учасники зі смолоскипами пройшлися центром міста, а саме Майданом Незалежності, вулицями Соборною та Петропавлівською. Закінчилася акція на біля меморіалу борцям за волю України, що на вул. Прокофьєва. За підрахунками поліції, учасників ходи було близько 70-ти осіб.