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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10299

На Сумщине постоянно нарушают права несовершеннолетних уголовников

В Сумской области принципиально реагирует на нарушения конституционных прав детей, вступивших в конфликт с законом.

На постоянном контроле органов прокуратуры Сумской находится вопрос соблюдения конституционных прав детей, вступивших в конфликт с законом, прежде всего законности пребывания в учреждениях предварительного заключения, применения к детям пробационных процедур, исполнение судебных решений по уголовным производствам, не связанным с лишением свободы, проведения социально-воспитательной работы с ними.

По результатам проведенных проверок в порядке надзора за соблюдением прав детей при исполнении судебных решений по уголовным производствам, применении к детям мер воздействия, связанных с ограничением личной свободы, в 2017 году внесено 67 документов реагирования, к ответственности привлечено 13 человек. Обеспечена реализация конституционного права детей, содержащихся в учреждениях предварительного заключения, на получение социально-психологической помощи, надлежащие условия содержания и питания. Кроме того, обеспечено проведение социально-воспитательной работы, а также социального сопровождения несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в органах пробации, привлечение к решению социально-экономических, психологических проблем детей и их семей социальных служб.

Как сообщила начальник отдела прокуратуры Сумской области Елена Луцик, одновременно благодаря принятым мерам координационного характера в течение 2017 наблюдалось снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 11%, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Несовершеннолетние Прокуратура
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