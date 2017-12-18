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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Новый год на Сумщине сгорел хозяин дома

Во время ликвидации пожара в доме пожарные обнаружили тело мужчины.

1 января в 9:13 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Новоселовка в с. Луциковка Белопольского района. О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул профессионального пожарного поста пгт Ульяновка, местные пожарные команды с. Марковка и пгт Николаевка.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачено все помещение изнутри. Кроме того, огонь успел распространиться на кровлю. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 3 км от очага горения. Во время ликвидации пожара специалисты Службы спасения обнаружили на кровати в жилой комнате обгоревшее тело мужчины.

В 10:15 пожар был локализован, спасатели не допустили его дальнейшего распространения, в 13:55 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался владелец дома 1961 г.р.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Белопольский район Пожар Смерть на пожаре
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