Полиция отчиталась по новогодним правонарушениям На Сумщине новогодние праздники прошли без значительных нарушений общественного спокойствия.

Чтобы новогодние праздники прошли спокойно, на охрану общественного порядка и общественного спокойствия в новогоднюю ночь заступили более 250 полицейских и около 70 членов общественных формирований. Так, за сутки нового, 2018 года, правоохранители Сумщины зафиксировали 5 краж, 2 грабежа и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей - у новогодних елок, аттракционов, концертно-развлекательных площадках, были развернуты оперативные штабы, которые работали в круглосуточном режиме. Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка в местах массового скопления людей не зарегистрировано.

В течение суток работники полиции зарегистрировали два грабежа в Сумах и Конотопе. Сумчанин обратился за помощью в полицию разыскать группу молодых людей, которая ограбила и отобрала мобильный телефон и 500 гривен, а конотопские правоохранители разыскали злоумышленника, который у местной жительницы отобрал женскую сумку и убежал. Также правоохранители зафиксировали четыре квартирные кражи, жертвами которых стали сумчанин, роменчанин, шосткинец и жительница Липовой Долины, у которых путем повреждения окна и путем подбора ключа злоумышленники похитили почти 20 000 гривен, строительные инструменты, ноутбук, золотые изделия на значительную сумму денег и даже трех гусей.

Кроме того, в Сумах и Глухове прошли пешие факельные шествия, посвященное Дню рождения лидера украинских националистов Бандеры, в которой приняли участие 120 человек. На охрану общественного порядка были задействованы около 30 сотрудников полиции. Публичный порядок не нарушался.

Следует отметить, что в этом году не зафиксировано ни одного факта получения гражданами повреждений в результате использования пиротехнических мероприятий.

Правоохранители призывают жителей и гостей Сумщины не допускать нарушений общественного порядка во время празднования Рождества, воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях. И напоминают, что обо всех случаях совершения противоправных посягательств, преступлений и правонарушений следует немедленно сообщать полиции на линию «102» (с мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.