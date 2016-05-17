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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:22721

Новые штрафы еще не работают

По данным управления патрульной полиции Сум, увеличения штрафов, предусмотренного постановлением Кабмина, не вступили в законную силу, так как не внесены соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Несмотря на распиаренное в СМИ увеличение штрафов за превышение скорости, оставление места ДТП, управление без прав, до сих пор не произошло. То есть по состоянию на сегодня за превышение скорости от 20 до 50 км/ч штраф составляет 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн), на 50 и более – 510 грн (ст. 122 КУоАП). За управление без водительских прав – 25 минимумов (425 грн) – ст. 126. За оставление места ДТП - 255 грн или от 30 до 40 часов общественных работ или админарест на 10-15 суток (ст. 122-4).

В то же время допустимая скорость движения в населенных пунктах уже изменилась. В соответствии с п. 12.4 ПДД максимальная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/час. То есть ответственность наступает за превышение ее на 20 км и больше.

Следует отметить, что в патрульной полиции г. Сумы отсутствуют приборы для измерения скорости. Об это управление патрульной полиции сообщило в ответе на запрос о доступе к публичной информации.

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Право ПДД
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