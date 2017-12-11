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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53348

В Новогоднюю ночь пьяная 16-летнняя сумчанка без прав катала друзей

Пять часов прошло в Новом году, как сумские патрульные обнаружили факт вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось 1 января, около 5 часов, на улице Ковпака. Инспекторы получили сообщение от граждан о компании молодых людей, который предположительно в нетрезвом состоянии садились в автомобиль Audi и двигались в направлении улицы Ковпака. Через несколько минут указанный автомобиль был остановлен на дворовой территории. За рулем находилась 16-летняя девушка, в салоне еще несколько пассажиров. Все они имели признаки алкогольного опьянения.

Несовершеннолетняя девушка не имела водительского удостоверения, ведь еще не успела его получить. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у нее 0,52 промилле алкоголя, что более чем в 2 раза превышает допустимую норму.

Полицейские составили на нее два административных материала - ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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