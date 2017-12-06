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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30204

Патрульные по горячим следам задержали двух грабителей

Происшествие случилось 31 декабря, около 22 часов, на улице Интернационалистов в Сумах.

К 16-летнему юноше подошли двое неизвестных, которые начали угрожать и запугивать парня. Через несколько минут они отобрали у него мобильный телефон Doogee X5 и денежные средства в сумме около 30 гривен, после чего бросились наутек. Не растерявшись, парень побежал домой и рассказал о случившемся взрослым, которые в дальнейшем вызвали полицейских.

Патрульные опросили несовершеннолетнего и, узнав приметы грабителей, начали их поиски. При обследовании прилегающей территории, на улице Заливной, инспекторы заметили двух парней, которые отвечали ориентированию. Увидев автомобиль патрульных, один из них быстро пошел во двор, а его товарищ остался на месте, однако начал смотреть в разные стороны.

Общаясь с полицейскими, 20-летний мужчина нервничал и сообщил, что не знает гражданина, который только что отошел от него. Одновременно житель Ахтырского района несколько раз пытался ввести инспекторов в заблуждение. Другой экипаж остановил его 16-летнего приятеля, который наоборот сообщил, что только что распрощался со своим знакомым и шел домой.

В дальнейшем оба гражданина вели себя подозрительно. Пострадавший опознал их как лиц, которые его ограбили. Однако похищенных предметов у них не было. Поняв, что несовершеннолетний не случайно пошел во двор, инспекторы начали ее обследовать, и это дало результат. Через некоторое время, под камнем в вентиляционном окне подвала многоэтажки, патрульные обнаружили завернутый в пакет мобильный телефон Doogee X5.

Как выяснилось, оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности. Старший - за умышленное нанесение телесных повреждений, а его приятель - за грабеж.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по статье 186 (грабеж) УК, ведется следствие.

Право Грабеж
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