Миропольский НВК получил школьный автобус

Школьный автобус имеет 31 посадочное место. О его использовании рассказала глава Миропольской ОТГ Елена Ордынец.
«Миропольский учебно-воспитательный комплекс - это опорное учебное заведение нашей объединенной громады. Здесь учится 381 школьник, - отметила глава ОТГ. - Подвозом учеников теперь будут заниматься два школьных автобуса, один будет забирать детей в Мирополье, другой - будет курсировать селами, входящими в состав ОТГ - Великий Прикол, Малая Рыбица, Груновка, Великая Рыбица, Запселье т.д.».
Об этом сообщается на странице Центра развития местного самоуправления / г. Сумы / в Фейсбуке....
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