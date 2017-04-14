Миропольский НВК получил школьный автобус На его приобретение было выделено более 1,4 миллиона гривен из государственного бюджета - субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных громад.

Школьный автобус имеет 31 посадочное место. О его использовании рассказала глава Миропольской ОТГ Елена Ордынец. «Миропольский учебно-воспитательный комплекс - это опорное учебное заведение нашей объединенной громады. Здесь учится 381 школьник, - отметила глава ОТГ. - Подвозом учеников теперь будут заниматься два школьных автобуса, один будет забирать детей в Мирополье, другой - будет курсировать селами, входящими в состав ОТГ - Великий Прикол, Малая Рыбица, Груновка, Великая Рыбица, Запселье т.д.».