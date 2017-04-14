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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Миропольский НВК получил школьный автобус

На его приобретение было выделено более 1,4 миллиона гривен из государственного бюджета - субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных громад.

Школьный автобус имеет 31 посадочное место. О его использовании рассказала глава Миропольской ОТГ Елена Ордынец.

«Миропольский учебно-воспитательный комплекс - это опорное учебное заведение нашей объединенной громады. Здесь учится 381 школьник, - отметила глава ОТГ. - Подвозом учеников теперь будут заниматься два школьных автобуса, один будет забирать детей в Мирополье, другой - будет курсировать селами, входящими в состав ОТГ - Великий Прикол, Малая Рыбица, Груновка, Великая Рыбица, Запселье т.д.».

Общество Мирополье Миропольская ОТГ Школьный автобус
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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