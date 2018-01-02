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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38152

Ночью в Сумах горел кроссовер

2 января в 4:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: г.Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 127/1.

По вызову направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Через 7 минут пожарные прибыли на место и установили, что загорелся Hyundai «Santa Fe», припаркованный неподалеку от многоквартирного дома. Огонь вспыхнул в моторном отсеке и успел перекинуться на салон.

В 4:40 силами двух отделений спасатели остановили дальнейшее распространение огня и предотвратили взрыв топливного бака, а в 4:48 - пожар ликвидировали.

Всего к тушению привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено оборудование моторного отсека, передние фары, поврежден кузов и салон автомобиля. Причина возгорания выясняется.

Право Пожар Пожар авто
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