Ночью в Сумах горел кроссовер

По вызову направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Через 7 минут пожарные прибыли на место и установили, что загорелся Hyundai «Santa Fe», припаркованный неподалеку от многоквартирного дома. Огонь вспыхнул в моторном отсеке и успел перекинуться на салон.
В 4:40 силами двух отделений спасатели остановили дальнейшее распространение огня и предотвратили взрыв топливного бака, а в 4:48 - пожар ликвидировали.
Всего к тушению привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожено оборудование моторного отсека, передние фары, поврежден кузов и салон автомобиля. Причина возгорания выясняется.
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