Начался набор в ряды патрульной полиции в Сумской области Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте патрульной полиции.

Требования к кандидатам:

- быть гражданином Украины;

- возраст от 20 до 35 лет;

- свободно владеть украинским языком;

- иметь полное среднее образование;

- иметь водительское удостоверение категории В или готовность получить его до начала обучения;

- быть законопослушным - без судимостей за совершение преступлений и административных коррупционных правонарушений;

- быть физически здоровым, сильным и выносливым;

- иметь высокий уровень психологической устойчивости;

- иметь сформированную систему жизненных ценностей и высокие моральные принципы;

- быть готовым к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Обязанности инспектора патрульной полиции:

- патрулирование определенной территории для обеспечения общественной безопасности и порядка;

- быстрое и эффективное реагирование на правонарушения;

- выезд на вызовы граждан по линии 102;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- оказание неотложной помощи гражданам;

- осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам, а также противодействие преступности.

Конкурс состоит из нескольких этапов: предоставление заявления (http://anketa.patrol.police.gov.ua/) и необходимых документов, тестирование, медицинское обследование, проверка физической подготовки, собеседование с полицейским комиссией.

Получить подробную информацию о конкурсном отборе к патрульной полиции можно по ссылке http://patrol.police.gov.ua/ и по телефону 044-390-65-00.