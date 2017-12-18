Начался набор в ряды патрульной полиции в Сумской области

Требования к кандидатам:
- быть гражданином Украины;
- возраст от 20 до 35 лет;
- свободно владеть украинским языком;
- иметь полное среднее образование;
- иметь водительское удостоверение категории В или готовность получить его до начала обучения;
- быть законопослушным - без судимостей за совершение преступлений и административных коррупционных правонарушений;
- быть физически здоровым, сильным и выносливым;
- иметь высокий уровень психологической устойчивости;
- иметь сформированную систему жизненных ценностей и высокие моральные принципы;
- быть готовым к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.
Обязанности инспектора патрульной полиции:
- патрулирование определенной территории для обеспечения общественной безопасности и порядка;
- быстрое и эффективное реагирование на правонарушения;
- выезд на вызовы граждан по линии 102;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- оказание неотложной помощи гражданам;
- осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам, а также противодействие преступности.
Конкурс состоит из нескольких этапов: предоставление заявления (http://anketa.patrol.police.gov.ua/) и необходимых документов, тестирование, медицинское обследование, проверка физической подготовки, собеседование с полицейским комиссией.
Получить подробную информацию о конкурсном отборе к патрульной полиции можно по ссылке http://patrol.police.gov.ua/ и по телефону 044-390-65-00.
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